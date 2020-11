Coronavirus, 699 decessi in 24 ore. I contagi salgono ancora con meno tamponi effettuati: 37.242

Il bollettino del 20 novembre

Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, i nuovi casi segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 37.242. Ieri, 19 novembre, le nuove infezioni individuate erano state 36.176. Il dato di oggi arriva a fronte di 238.077 tamponi analizzati, per un totale di 19.962.604 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Il giorno precedente, l’incremento di tamponi era stato pari 250.186. Il totale dei casi nel Paese è arrivato a quota 1.345.767. Sono 699 i decessi registrati nell’ultima rilevazione, più dei 653 del 19 novembre. Il totale delle vittime raggiunge così la cifra di 48.569. Sono guarite complessivamente 520.022 persone. Sono invece 777.176 i cittadini attualmente positivi al Sars-CoV-2. Di questi, 33.957 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 33.610), 3.748 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 3.712) e 739.471 sono sottoposti a isolamento domiciliare. Dopo giorni di calo, è tornato a salire il rapporto tamponi-positivi: oggi il dato si attesta al 15,6%, ieri era al 14,4%.

