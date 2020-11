Coronavirus, 27.354 nuovi contagi con 40mila tamponi in meno. 504 decessi

Il bollettino del 16 novembre

Sono 27.354 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 42 ore, secondo la fotografia scattata dal bollettino pubblicato come ogni giorno da Protezione Civile e ministero della Salute. I nuovi contagi continuano a essere in decrescita rispetto al bollettino di 24 ore fa, quando erano stati 33.979, (37.255 due giorni fa, 40.902 tre giorni fa). I decessi scendono sensibilmente: oggi 504 morti, ieri 546 oggi, 544 due giorni fa, e 555 il giorno prima. Il totale delle vittime sale a quota 45.733. Da ieri si registrano 21.554 pazienti guariti. Ci sono +70 persone ricoverate nelle terapie intensive di tutta Italia, dato in aumento rispetto a ieri, e +489 ricoveri ordinari. Il tutto a fronte di 152.663 tamponi, oltre 40mila in meno rispetto ai 195.275 di ieri, come di consueto accade nel post-weekend. Il tasso di positività di oggi è quindi del 17,9%.

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

