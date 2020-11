La protesta drastica del medico contro i negazionisti: come si è presentato in corsia. «Non sono più disposto a tollerare»

Nel corso di mesi complessi sul fronte della lotta al Coronavirus, i medici impegnati in prima linea hanno reagito nei modi più differenti di fronte a negazionisti e complottisti della pandemia. Chi si è indignato, chi ha scritto post su Facebook, chi ha preferito tacere. Quella di un medico abruzzese, Gabriele Congedo, è di sicuro tra le più colorite e vede un messaggio piuttosto chiaro scritto sulla tuta di protezione anti Covid, obbligatoriamente indossata in reparto da tutti gli operatori sanitari.

«Negazionisti, ngu’l’ a mam’t», la frase che non richiede grandi operazioni di traduzione è scritta a mano dietro le spalle del medico dell’ospedale di Giulianova non lascia spazio a molte interpretazioni. Il messaggio colorito è in risposta a tutti coloro che negano ancora l’esistenza del virus e che, come ha spiegato lo stesso artefice della scritta, «si prendono gioco di questa terribile pandemia».

FACEBOOK | La foto pubblicata dal medico abruzzese Gabriele Congedo, poi cancellata dal social

La foto dal titolo Tipi strani in corsia è stata pubblicata sui social e poi rimossa dal medico, in queste ultime settimane subissato da continui messaggi e commenti negazionisti. «Ho espresso il mio pensiero in maniera clamorosa, ma me ne assumo tutta la responsabilità» ha detto a Il Messaggero, sottolineando quanto non sia più possibile sopportare scetticismi. «So cosa significa la sofferenza da Covid e non sono più disposto a tollerare» ha continuato, motivando ancora meglio la scelta di farsi fotografare con una scritta eloquente sulle spalle.

