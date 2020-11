Coronavirus, Miozzo (Cts) avverte: «Per Natale controlli e sanzioni rigorose o a gennaio arriva la terza ondata»

Controlli e sanzioni «rigorose», altrimenti «salta tutto». L’invito arriva direttamente dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo per regolare la riapertura dei negozi in vista di Natale. «Per evitare l’assembramento da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata» di Coronavirus.

Miozzo è poi intervenuto sul dibattito relativo alla scuola in presenza, parlando di «un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi»: la riapertura degli istituti, ha chiarito il coordinatore del Cts, «deve essere una priorità». Nei giorni scorsi, ha detto Miozzo, c’è stato anche un confronto con gli organismi internazionali, a partire dall’Oms, per fare il punto della situazione e verificare come anche altri paesi importanti dell’Ue, Francia, Germania e Regno Unito, abbiano dato tutti «indicazioni rigorose per il mantenimento dell’apertura delle scuole».

«La scuola non è un luogo di rischio»

«Noi, come Cts, abbiamo espresso più volte il nostro pensiero, che non è cambiato: riteniamo – ha detto Miozzo – che le scuole debbano riaprire, anche perché le indicazioni che sono state date, dal distanziamento, all’uso delle mascherine, fino all’igiene sono state messe in atto. Tutti elementi che riducono i rischi». Ma non solo: «Con le dovute precauzioni e il monitoraggio costante, la scuola non è un luogo di rischio, fermo restando che il rischio zero non esiste in nessun luogo e in nessun contesto, ma un luogo di informazione e consapevolezza dei rischi che si esprimono con il Coronavirus».