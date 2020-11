Incontro segreto tra Netanyahu e il principe saudita Bin Salman: al vertice presente anche Mike Pompeo

Un incontro storico si sarebbe svolto ieri 22 novembre tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il direttore del Mossad Yossi Cohen con il principe saudita Mohamed Bin Salman. Secondo quanto riportano alcuni media locali e il Washington post, all’incontro segreto ha partecipato anche il Segretario di Stato Mike Pompeo. Fonti israeliane riferiscono che la riunione si è svolta a Neom, città saudita sul Mar Rosso poco distante dal confine con l’Egitto.

Netanyahu e Cohen avrebbero raggiunto la città saudita a bordo di un volo privato, tracciato dai siti che rilevano il traffico aereo. Il velivolo è rimasto a terra per due ore, rientrando poi in Israele poco dopo mezzanotte. Secondo Haaretz, si tratterebbe dello stesso aereo usato da Netanyahu per le sue visite in Russia da Vladimir Putin, oltre che lo stesso che il premier abbia voluto prendere per raggiungere Washington per firmare gli Accordi di Abramo, prima che venisse sostituito della compagnia El Al.

