Coronavirus in Lombardia, calano i nuovi contagi con 4mila tamponi in meno: +5.389. Le vittime sono 181 (ieri 207)

Il bollettino del 27 novembre

Con 40.931 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 44.231 di eri, la Lombardia segna un incremento di +5.389 casi. Ieri erano: +5.697 . Il bilancio delle vittime è salito a 21.393: +181. Il numero delle persone in terapia intensiva è 925 (-9). Mentre i pazienti in reparti che non richiedono cure intensive sono 7.869, ieri erano 7.996. Le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 130.555. Sale invece il numero delle persone dimesse e/o guarite: +15.054 in una sola giornata.

Leggi anche: