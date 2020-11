Coronavirus, in Lombardia scendono le vittime (119) e i nuovi contagi (4.615). In terapia intensiva ci sono ancora 919 persone, ma sono 6 meno di ieri

Il bollettino del 28 novembre

I dati di oggi sabato 28 novembre 2020

Oggi 28 novembre 2020 sono +4.615 i contagi da Coronavirus in Lombardia, di cui 432 debolmente positivi e 63 a seguito di test sierologico. Ieri erano +5.389. Le vittime sono +119 contro +181 di ieri per un totale di 21.512 decessi dall’inizio della pandemia. I guariti sono 244.542, i dimessi 6.290 per un totale di 250.832 (+4.736 rispetto a ieri). In terapia intensiva si trovano ancora 919 pazienti (-6, ieri erano 925) mentre i ricoveri ordinari sono 7.616 (-253, ieri 7.869). I casi totali sono 402.659, gli attualmente positivi 130.315 mentre in isolamento domiciliare ci sono 121.780 persone. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è stato di +37.286 contro i +40.931 della giornata di ieri per un totale di 4.027.257 tamponi dall’inizio del monitoraggio. A Milano si registrano +1.748 contagi di cui +641 in città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+1.748) di cui +641 a Milano città

(+1.748) di cui +641 a Varese (+585)

(+585) Como (+448)

(+448) Brescia (+360)

(+360) Pavia (+269)

(+269) Bergamo (+250)

(+250) Mantova (+209)

(+209) Monza e Brianza (+201)

(+201) Lecco (+168)

(+168) Lodi (+117)

(+117) Cremona (+97)

(+97) Sondrio (+63)

