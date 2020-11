Coronavirus, in Lombardia non si arrestano i decessi: 208 in 24 ore. I contagi scendono a +1.929 con 12mila tamponi in meno

Il bollettino del 30 novembre

Il trend in discesa dei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sembra confermarsi anche oggi, 30 novembre. Sono 1.929 i contagi registrati nelle ultime 24 ore (ieri +3.203) a fronte di un incremento di tamponi effettuati pari a 16.987, circa 12mila in meno rispetto a ieri quando erano 28.434. La situazione non migliora invece per il numero di decessi: +208 le nuove vittime, contro i +135 di ieri 29 novembre. Per un totale di 21.855 morti da inizio pandemia. In leggera diminuzione le terapie intensive: – 1 (ieri –12) per un totale di pazienti ricoverati arrivato a quota 906. 117.069 il numero delle persone in isolamento domiciliare, 7.433 i ricoverati con sintomi.

