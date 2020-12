Giornata internazionale della disabilità, i capolavori degli Uffizi raccontati nella Lingua dei segni – Il video

Le Gallerie degli Uffizi e l’Ente Nazionale Sordi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre, hanno presentato l’iniziativa Uffizi per tutti: i capolavori del museo raccontati nella Lingua dei segni italiana con sottotitoli in italiano, e prossimamente anche in segni internazionali con sottotitoli in inglese. Il progetto consiste in una serie di video-descrizioni che consentiranno alle persone sorde di poter andare al museo e fruire pienamente di un’interpretazione loro dedicata delle opere d’arte che vi sono custodite. Basterà collegarsi con uno smartphone.

Ciascun video presenta un capolavoro, come la Nascita di Venere di Sandro Botticelli, fornendo brevi spiegazioni e informazioni essenziali, in modo da non distogliere del tutto dall’osservazione dell’originale durante la visita al museo. La narrazione è stata affidata al giovane attore teatrale e televisivo sordo Nicola Della Maggiora, anche allo scopo di ricordare il diritto delle persone con disabilità a godere di pari opportunità sotto il profilo lavorativo.

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha spiegato così il senso dell’iniziativa: «È un ideale che si rifà alla prima apertura degli Uffizi a tutti quanti nel 700, sotto il granduca Pietro Leopoldo. Fu la prima volta in cui tutti poterono entrare a vedere i tesori riuniti nel museo a prescindere dal censo o dall’estrazione sociale. Oggi rendere gli Uffizi accessibili e inclusivi è una sfida che comprende anche gruppi di persone che in passato non sono state al centro, ma che devono essere valorizzate».

Un modo per dare valore non solo alle persone sorde, ma anche alla Lingua italiana dei segni: «Non tutti lo sanno, ma la Lingua dei segni è una vera e propria lingua che dà tutto un altro accesso rispetto ai sottotitoli. Quelli sono solo un primo passo». Dall’anno prossimo, inoltre, nell’ambito di un programma di sensibilizzazione verso le disabilità, il personale degli Uffizi riceverà una formazione specifica, che prevede anche l’insegnamento dei principi basilari della Lis.

Video: YouTube / Uffizi TV

