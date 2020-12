Scoppia una maxi-rissa nel centro di Roma: centinaia di ragazzi assembrati al Pincio, molti senza mascherina – Video

Sono intervenuti anche decine di poliziotti in tenuta anti-sommossa e i carabinieri alla Terrazza del Pincio, in centro a Roma, per una rissa che ha radunato centinaia di ragazzi. La polizia ha cercato di disperdere l’enorme assembramento che si era creato nel tardo pomeriggio di sabato 5 dicembre, quando alle 17.40 è scoppiata una lite che avrebbe coinvolto inizialmente una decina di persone. Nelle immagini si vedono centinaia di ragazzi, diversi senza mascherina o indossata sotto il mento. Ignoti al momento i motivi che avrebbero scatenato la rissa e le persone coinvolte.

