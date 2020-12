«Ahia!», il nuovo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari è il sottotitolo perfetto per il 2020 – Il video

L’Annus horribilis per il mondo – solo chi è nato nella prima metà del secolo scorso può ricordare orrori paragonabili alla pandemia di Coronavirus – era cominciato alla grande per i Pinguini Tattici Nucleari. La band bergamasca aveva raggiunto l’apice della sua popolarità grazie alle performance sul palco di Sanremo. Anche il sold out per il concerto al Forum – cancellato causa Covid – avrebbe inaugurato un’inedita stagione di palazzetti per il gruppo. Poi, dal 21 febbraio, giorno del “paziente uno” di Codogno, ogni possibile programmazione cavalcando l’hype del Festival si è sgretolata.

«È un anno che abbiamo iniziato e finiremo sperando – sintetizza Riccardo Zanotti, frontman della band -. All’inizio speravamo che andasse bene Sanremo, adesso speriamo che le persone possano tornare a vivere una vita normale». Nonostante tutto, il gruppo non ha fermato la propria produzione artistica. Prima i singoli La storia infinita e Scooby Doo. Poi, il 4 dicembre, l’uscita di Ahia!: un Ep che sarebbe il sottotitolo perfetto per un 2020 che ha fatto male. Ma nel quale, come cantano in Scooby Doo, i Pinguini sono stati «sempre un po’ fuori luogo ma sorridenti / Come un assolo di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020».

La tracklist di Ahia!

Scooby Doo

Scrivile Scemo

Bohémien

Pastello Bianco

La Storia Infinita

Giulia

Ahia!

