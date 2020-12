Il Movimento 5 Stelle e il post contro Renzi: «Il Mes non è lo strumento per riparare ai tuoi errori»

Un post su Facebook, accompagnato da un grafico. Così il Movimento 5 Stelle ha risposto alla richiesta fportata avanti da Matteo Renzi e Italia Viva di accettare il Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità che a fronte di un indebitamento porterebbe 36 miliardi di euro al sistema sanitario italiano. Nel post il M5s accusa Renzi di aver guidato i governi che ha tagliato di più negli ultimi anni sul fronte della sanità: «Come hanno illustrato la Fondazione Gimbe e il Corriere della sera, i governi Renzi hanno tolto alla Sanità 16 miliardi in 2 anni e mezzo. Caro Matteo, ti capiamo, ma non è il Mes lo strumento migliore per riparare ai propri errori».

L’incontro tra Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato rimandato a giovedì. Un incontro in cui, come già anticipato, si parlerà proprio di Mes: «Questi fondi – spiega Renzi – potrebbero andare a irrobustire il servizio sanitario, inutile dire che i medici sono eroi e poi non dargli i soldi. Questi 36 miliardi sono bloccati con un no ideologico dei Cinque stelle e di Conte: a me sembra una follia. Prendiamo i soldi, mettiamoli sulla sanità e smettiamola con le polemiche».

