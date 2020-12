L’affondo di Renzi: «Il governo non può cambiare linea ogni tre giorni. IV pronta a lasciare le poltrone»

L’ex premier rivendica «una battaglia per le idee, non per le poltrone. Siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle»

Salta l’atteso faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi per la verifica di governo. E il leader di Italia Viva rincara la dose. Il Presidente del Consiglio «ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al Governo e al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva», scrive l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi nella sua ultima e-news.

Renzi conferma quanto anticipato da Open: «Sui temi del “salto di qualità” del governo diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perché Bellanova è a Bruxelles). Appena consegnato al premier, lo manderemo a tutti gli amici delle e-news», prosegue il leader di Italia Viva. «Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle».

Le critiche al governo

«Cinque giorni fa il Governo aveva annunciato di sbloccare i trasferimenti tra piccoli comuni. Oggi, invece, pare che il Governo cambi linea dopo le foto dello shopping natalizio nei centri storici. Sapete la mia opinione: bisogna avere una posizione e mantenerla, non cambiarla ogni tre giorni», affonda l’ex premier. Nel frattempo «prepariamoci al vaccino, come dico da mesi, perché un ritardo anche sul vaccino sarebbe ingiustificabile».

Il cashback

Nel frattempo è necessario per Renzi smettere di «dare la colpa ai cittadini. Se dici ai cittadini che possono andare nei negozi del centro ma non nei centri commerciali o nei musei, i cittadini rispettano le leggi e vanno in centro. Se addirittura dai dei soldi, lanciando il costosissimo cashback proprio nei giorni di Natale – invitando ad andare nei negozi fisicamente e impedendo che valga per gli acquisti online – le persone vanno nei negozi. Se incentivi lo shopping fisico nei centri storici e poi ti lamenti perché la gente ti segue si crea un cortocircuito. Io dico: decidiamo una linea e manteniamola. Non vi pare?».

In copertina ANSA/CESARE ABBATE | Conferenza stampa di Matteo Renzi sui risultati ottenuti alle regionali da Italia Viva. Napoli 25 Settembre 2020

