Coronavirus, in Veneto 1.154 nuovi positivi e 92 morti. Zaia ferma la mobilità pomeridiana tra Comuni – Il video

La nuova ordinanza del governatore in vigore dal 19 dicembre al 6 gennaio, in attesa di provvedimenti nazionali da parte dell’esecutivo

In Veneto si contano 1.154 i nuovi positivi al Coronavirus e 92 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi in regione dall’inizio dell’epidemia sale così a 205.609, i decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 95.779 contro i 94.225 di ieri. Le persone guarite dal virus sono 104.089. Di fronti a questi dati, il governatore Luca Zaia ha preso una decisione drastica: «Chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio». L’ordinanza regionale è stata varata in attesa di provvedimenti nazionali da parte del governo.

Video: Facebook / Luca Zaia

