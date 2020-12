Diari migranti: quattro storie dai vincitori dell’ultimo concorso DiMMi

Raccogliere, conservare e valorizzare storie migranti capaci di svelare cosa c’è dietro gli spostamenti di individui, famiglie, popolazioni, andando oltre gli stereotipi e mettendo al centro le persone, in modo particolare studenti e studentesse delle scuole secondarie e delle università. Ragazzi e ragazze di origine o provenienza straniera che hanno vissuto o vivono in Italia. È questo il senso del concorso nazionale DiMMi – Diari multimediali migranti, giunto alla sesta edizione.

Le organizzazioni coinvolte, a partire dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che finanzia l’iniziativa, sono impegnate nella promozione di un fondo speciale di diari migranti presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, nato per proteggere un patrimonio culturale che rischia altrimenti di andare perduto. Open ha riunito quattro storie che hanno vinto l’ultima edizione del concorso e che saranno pubblicate integralmente nel 2021 da Terre di mezzo. Eccole in anteprima, sotto forma di estratti.

Abdoulie Bojang (classe 1995), Gambia. Estratto da Dreams of hope, scritto in inglese

Cosa succede ora, quando vedi centinaia di giovani uomini validi che rischiano tutto? Da dove ero seduto la stessa domanda che risuonava ossessivamente. Perché?

Se solo fossimo rimasti a combattere per migliorare la nostra vita! Ma io sapevo dalla mia viva esperienza che non puoi combattere il potere. Alcuni potrebbero aver perso tutte le speranze per il terrore delle dittature e per la mancanza di opportunità, ma il fatto di lasciare la casa e la famiglia e tutto il resto è di gran lunga la cosa più difficile che un essere umano possa affrontare, perché si potrebbe imbattere in qualunque situazione, si potrebbe ritrovare in qualunque posto. Per me questo viaggio non è stato un’avventura, ma la conferma che quando la tua vita è al limite, quella è la volta che impari qualcosa di te stesso.

La vita è meravigliosa e vale la pena correre rischi per proteggerla con tutti i mezzi. Il vero coraggio sta nell’affrontare il pericolo proprio quando hai paura, e questo pericolo avrebbe distrutto alcuni.. qualcuno sarebbe morto e qualcun altro sarebbe sopravvissuto. Ma i nostri sforzi erano reali.

Non avevo pianificato la vita in questo modo. Siamo cresciuti poveri e volevamo avere giorni migliori, perché pensavamo che sarebbe stato più bello. Per stare meglio di come stavamo. Pensavamo che avremmo fatto qualcos’altro con le nostre vite.

Ma sono cresciuto con sorelle e fratelli che non sono più qui.

Alcuni sono morti sulla Back way – gli oceani li hanno inghiottiti. Alcuni sono impazziti, altri sono morti di malaria o di altre malattie curabili. Altri sono ancora in prigione in Gambia per un po’ di erba.

Per una generazione che vedo ogni giorno sprecare, gemere, lamentarsi, lottare per sfuggire alla povertà che ha ereditato. Per madri e padri che hanno accettato un destino di orrori e di un pasto al giorno. Per madri che guardano i loro bambini andare a letto affamati mentre si allontanano da loro con le lacrime agli occhi.

Io sono il prodotto di un sistema del genere.

La mia famiglia non ha mai avuto nulla e questo mi ha trasformato in un attivista. Non mi sono mai inchinato né ho mai giurato per un politico o un partito. La mia unica inclinazione è quella di vedere il vero cambiamento e la dignità per la nostra gente oppressa. Siamo solo gente normale. Solo persone comuni indurite da quello che abbiamo vissuto. Quando ci imprigionano, siamo dimenticati e quando moriamo è una rapida sepoltura perché non abbiamo mai contato nulla.