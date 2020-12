«Guardate come picchiano…», folla e assembramenti in strada a Ercolano: scoppia una mega-rissa natalizia – Video

La rissa ripresa dai balconi che si affacciano sulla via già affollata di Ercolano, in provincia di Napoli, nonostante il lockdown

«Questa è Ercolano», commenta una delle persone che dal balcone di casa propria assiste stupito alla scena davanti a sé per strada a Ercolano, in provincia di Napoli. Nonostante il lockdown poco prima di Natale per l’emergenza Coronavirus, decine di persone si erano concentrate per strada a bordo delle loro auto. Nel giro di pochi minuti è scoppiata una rissa che ha rapidamente coinvolto diverse persone. Calci e pugni violentissimi ripresi in diversi video, tra cui uno diffuso dal consigliere regionale campano Francesco Borrelli.

