Coronavirus. Lo schema del nanochip 5G del vaccino Pfizer scoperto dai russi? I complottisti se le suonano

Ricevo al numero Whatsapp per le richieste di verifica (+393518091911) un link a una pubblicazione anonima sul sito Telegra.ph dal titolo «Attenzione-vaccino» del 27 dicembre 2020 contenente un presunto schema del fantomatico microchip che secondo i teorici del complotto sarebbe contenuto nei vaccini Pfizer contro la Covid19.

Si tratta di una bufala, soprattutto nella narrativa proposta dal documento: la scoperta del «nanochip» da parte dei russi che ne avrebbero pubblicato l’intero schema e le relative funzioni.

Lo schema pubblicato è quello di un pedale per la chitarra elettrica.

Lo schema lo troviamo in un forum in lingua russa pubblicato nel 2011.

Il testo della bufala fa riferimento proprio al pedale ma con collegamenti ironici al vaccino Pfizer.

Troviamo l’immagine e il testo del documento pubblicato all’interno del gruppo Facebook «apri gli occhi» in un post del 27 dicembre 2020. In realtà si tratta di un copia incolla di un post pubblicato dall’utente Massimino:

I russi sono riusciti a togliere i nanochip dal vaccino Pfizer e hanno pubblicato uno schema di funzioni! Ti porterò a spasso tutto in breve tempo. Il chip è composto da soli 4 processori e 4 transistor. Il segnale attraverso la rete 5G entra a sinistra sull’INPUT. È così che ti controllano.

Lo schema pubblicato in realtà è quello di un pedale Boss MT-2 Metal Zone e lo troviamo, ad esempio, in un post pubblicato nel 2011 in un forum in lingua russa:

Ecco l’immagine tratta dal forum e pubblicata nel 2011:

Ecco le due immagini sovrapposte dove possiamo notare che in quella della bufala vengono eliminati alcuni riferimenti e aggiunti altri in rosso:

I russi sono riusciti a togliere i nanochip dal vaccino Pfizer e hanno pubblicato uno schema di funzioni! Ti porterò a spasso tutto in breve tempo Il chip è composto da soli 4 processori e 4 transistor. Il segnale attraverso la rete 5 G entra a sinistra sull’INPUT. È così che ti controllano La potenza è fatta attraverso il calore corporeo e tutte le parti sono collegate a quella tensione. Il segnale viene elaborato nel primo processore con un filtro di frequenza e transistor che lo rafforza. Il segnale aumentato continua a muoversi verso un altro processore che controlla MT-2 GAIN o quanto impatto avrà sulla tua psiche. Questo controllo è variabile e può rafforzarlo o ridurlo al desiderio. Nella registrazione originale si dice che quella parte ha, cito: ‘ Una somma scellerata di guadagno “, il che è molto brutto. I diodi di silicone controllano l’energia elettrica che consentono di attivare il virus nei vaccini, poi tutto passa attraverso un’altra fase di rafforzamento del segnale e filtrazione delle influenze esterne – impediscono ai medici di rilevare il tuo chip scanner, nascondendolo letteralmente Il TL0 72 è un processore molto costoso e viene utilizzato soprattutto per scopi militari, si può ottenerlo solo con un mutuo o giù di lì. I comandi BASS e TREBLE aggiustano le istruzioni che si possono sentire nella testa, ogni uomo è diverso e, a seconda del fatto che tu sia donna o uomo, può chiedere di regolare la frequenza. Si tratta anche di un controllo FreQ 5 G che sposta il controllo centrale per un ′′ impatto ′′ più forte se il sistema immunitario è estremamente potente. Il controllo VOLUME è usato per la potenza generale del chip, che a volte è sensibile alla tua frequenza. dalle vibrazioni personali, dipende dal fatto che tu sia allo stadio di felicità o generosità o tristezza. L ‘OUT introduce le tossine detox nel tuo corpo come sottoprodotti del funzionamento dei chip. Noterete che c’è anche il controllo FOOTSWITCH sul grafico, serve a nascondersi in diverse parti del corpo durante il movimento quotidiano, riconoscendo i punti di pressione sulla gamba. Hanno pensato a tutto, ma non contavano sulle brave persone di tutto il mondo! ABBASTANZA PER SMART!

Effettivamente il controllo del volume è uno degli elementi fondamentali per un pedale da utilizzare con una chitarra elettrica:

Si tratta di una bufala che cerca di attirare i NoVax, Stop5G e complottisti vari che cercano conferme dell’esistenza di un fantomatico microchip – in questo caso un nanochip – inoculato attraverso il vaccino anti Covid19 della Pfizer.

