Coronavirus, ospedali di Londra verso il collasso: «Entro 10 giorni servono 5 mila posti letti» Tokyo dichiara stato d’emergenza: quasi 2 mila nuovi casi in 24 ore

«Entro il 19 gennaio potremmo avere un deficit compreso tra 1.932 e 5.422 posti in terapia intensiva» ha fatto sapere il capo del servizio sanitario di Londra, Vin Diwakar. In Giappone superato il massimo storico di 6mila casi in tutto il Paese, da venerdi nuove misure ma le scuole rimangono aperte

REGNO UNITO

EPA/VICKIE FLORES| L’ingresso del Nightingale Hospital a Londra

Londra, più di 5 mila posti letto mancanti entro il 19 gennaio

Il medico capo del servizio sanitario di Londra lancia un allarme preoccupante sulla situazione degli ospedali nella capitale. Parlando insieme ai medici più anziani della città, il dottor Vin Diwakar ha riferito una condizione di pressione difficilissima delle strutture sanitarie, che a breve potrà portare a un vero e proprio collasso dei posti letto. «Entro il 19 gennaio potremmo avere un deficit compreso tra 1.932 e 5.422 posti» ha detto Diwakar, sottolineando come il sistema sanitario del Paese non riuscirà ancora per molto a reggere l’esplosione dei casi avvenuta nelle ultime settimane.

Nemmeno la riapertura dell’ospedale Nightingale di Londra riuscirà a far fronte alla domanda di assistenza. «Nello scenario “migliore”» ha spiegato Diwakar, «al 19 di gennaio Londra avrebbe un deficit di 417 letti di terapia intensiva». Un dato calcolato sulla base della richiesta di ricoveri al 4% dei primi di gennaio. «Ma la percentuale continua a salire, siamo arrivati al 4,8%» ha fatto sapere ancora Diwakar. Nello scenario di crescita “media”, che si basa su un aumento giornaliero della domanda del 5%, Londra avrebbe un deficit di 665 posti letto in area critica. «E nello scenario “peggiore”» ha aggiunto infine il dottor Diwakar, «con un aumento del 6%, gli ospedali arriverebbero a quasi 1.000 posti mancanti».

GIAPPONE

EPA/FRANCK ROBICHON|Misurazione della temperatura a Tokyo

Stato d’emergenza ma le scuole rimarranno aperte

Dopo un numero record di casi di Covid-19 in tutto il Giappone, Tokyo dichiarerà nella giornata di oggi 7 gennaio lo stato d’emergenza ufficiale. Sono 1.591 le nuove infezioni registrate in un giorno, mentre i casi a livello nazionale hanno raggiunto un massimo storico superando quota 6 mila. Una terza ondata molto più grave in termini di numeri che ha portato gli esperti sanitari del Paese ha invocare l’azione immediata del governo.

A rispondere alle pressioni è stato il primo ministro, Yoshihide Suga, che da venerdi 8 gennaio fino al prossimo 7 di febbraio prevederà ulteriori misure restrittive. A differenza di quanto successo in altri Paesi, le nuove norme non obbligheranno la chiusura delle scuole, né lo stop a eventi sportivi. Intanto una delle misure annunciate è quella di un divieto di vendita di alcolici da parte dei 150 mila bar e ristoranti a Tokyo e nelle tre prefetture confinanti di Kanagawa, Chiba e Saitama, a partire dalle 19.00. Mentre l’invito per la popolazione sarà quella di non uscire di casa dopo le 20.00 se non per motivi essenziali.

