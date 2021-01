Lombardia, ora è ufficiale: salta Gallera, Moratti al Welfare. Ecco la nuova giunta

Rimpasto ai vertici della Lombardia. Il presidente Attilio Fontana ha annunciato in conferenza stampa la nuova squadra che guiderà il «rilancio» della regione, per tornare a essere «locomotiva d’Italia». Come già anticipato dalle indiscrezioni, salta l’assessore alla Sanità e al Welfare Giulio Gallera, messo nell’angolo dalla Lega dopo le sue parole sui medici e sui ritardi sulle vaccinazioni in Regione. Al suo posto, a guidare l’assessorato del Welfare e ad assumere la vicepresidenza della Lombardia torna in scena Letizia Moratti, ex sindaca di Milano ed ex ministra dell’Istruzione del governo Berlusconi 2001-2006. Alla giunta si uniranno anche la leghista Alessandra Locatelli con delega alla Famiglia, Solidarietà sociale e disabilità, e Guido Guidesi allo Sviluppo economico.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

