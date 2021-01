«Date i vaccini in base al Pil»: il primo scivolone dell’assessora Moratti. Poi la toppa: «La ricchezza non c’entra»

A dieci giorni dalla nomina alla vicepresidenza della Lombardia con delega al Welfare regionale, Letizia Moratti fa già scintille. Dopo una riunione con i capigruppo della maggioranza e dell’opposizione al Pirellone, è stata formulata una richiesta formale al commissario straordinario per l’emergenza Arcuri, in cui Moratti chiede di inserire il Pil regionale tra i criteri da tenere in conto per la ripartizione dei vaccini anti-Covid. A questo parametro si aggiungono l’alto tasso di mobilità, la densità abitativa, nonché lo status di regione più colpita dal virus. A dar manforte alla richiesta si è subito schierato il governatore lombardo Attilio Fontana, che ha precisato che si tratta di una «serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche», in attesa di un confronto con Domenico Arcuri. Intanto, per oggi, 19 gennaio, è prevista la conferenza Stato-Regioni con il ministro Francesco Boccia.

Speranza: «In Italia la salute è un bene pubblico, non un privilegio di chi ha di più»

Ma la risposta, seppur indiretta, del ministro alla Salute Roberto Speranza non si è fatta attendere. In un tweet, Speranza ha sottolineato che «tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono», precisando che «in Italia la salute è un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costituzione. Non un privilegio di chi ha di più». E a far da eco alle parole del ministro Speranza è intervenuta anche la deputata del Pd ed ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin: «Il Pil non può essere il parametro di accesso al vaccino, né a livello nazionale, né mondiale». «Sarebbe come dire – osserva Lorenzin – che abdichiamo al senso profondo del diritto alla salute», auspicando che la richiesta di Moratti fosse, in realtà, una fake news.

Massimo De Rosa, capogruppo del M5s, parla invece di «criteri discutibili e discriminatori», mentre il consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli taglia corto, facendo riferimento alla «riduzione dei vaccini in Italia e in Europa annunciata da Pfizer sembra essere legata al fatto che l’azienda ne assegnerà di più agli Stati Uniti: «C’è sempre qualcuno con più Pil di te». In serata, dopo le polemiche innescate dalla richiesta di Moratti, dall’assessorato di riferimento è stata inviata una nota in cui si è precisato che la richiesta di tenere in conto del Pil regionale «non è quello di dare più vaccini alle regioni più ricche», quanto invece «una richiesta di accelerare nella distribuzione dei vaccini in una regione densamente popolata di cittadini e anche di imprese, che costituisce uno dei principali motori economici italiani».

Leggi anche: