Maroni operato all’ospedale neurologico Besta di Milano. La scorsa settimana aveva avuto un malore

Roberto Maroni è stato sottoposto a un intervento chirurgico oggi, 8 gennaio, all’Istituto neurologico Besta, a Milano. L’ex governatore della Regione Lombardia, ed esponente della Lega, la scorsa settimana era stato ricoverato nell’ospedale di Lozza, in provincia di Varese, per un malore improvviso. Da lì è stato poi trasferito all’ospedale milanese. Secondo quanto riportato da Ansa, la famiglia ha chiesto la massima riservatezza. La direzione sanitaria dell’istituto ha fatto sapere all’Adnkronos che le condizioni cliniche sono «soddisfacenti» e che Maroni sarebbe già «sveglio e cosciente». Per mantenere il riserbo, non saranno diramati altri bollettini medici.

