Malore per Roberto Maroni: è ricoverato in ospedale a Varese

Paura per Roberto Maroni. L’ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese è stato ricoverato oggi, 4 dicembre, in osservazione in ospedale dopo aver avuto un malore nel pomeriggio. Maroni si trovava a casa sua a Lozza, quando si è accasciato improvvisamente a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente. Secondo quanto riportato da Ansa, Maroni è vigile ma è stato comunque trattenuto in ospedale nel tentativo di comprendere le cause del malore.

