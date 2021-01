Coronavirus, in Lombardia aumentano i decessi: 92 in 24 ore. Dimezzati gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 6 gennaio

Aumentano nuovamente i casi di Coronavirus in Lombardia, ma con più tamponi. Oggi i nuovi positivi registrati in Regione sono +2.952 (ieri erano +1.338) con 28.462 tamponi, ovvero più del doppio rispetto a ieri quando i tamponi erano stati 12.790. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 92, +30 rispetto a ieri, per un totale di 25.498 vittime per Covid in Regione dall’inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati con sintomi (3.424, +80 da ieri) mentre diminuiscono le persone in terapia intensiva (471, –4) con 18 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 37). Le persone guarite e dimesse sono attualmente 412.034 in Regione (+2.486), mentre le persone attualmente positive sono 52.691.

