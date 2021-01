Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i nuovi casi: +1.338 con circa 4.600 tamponi in più. I decessi sono 62

Il bollettino del 5 gennaio

Aumentano i casi di Coronavirus in Lombardia, ma con più tamponi. Oggi sono +1.338 i nuovi casi, con 12.790 tamponi, mentre ieri erano +863 con 8.161 tamponi. Aumentano anche i decessi: sono 25.406, ovvero +62 nelle ultime 24 ore (ieri erano +27). La provincia di Milano registra l’aumento più grande di casi: +254, di cui +110 a Milano città. Il numero di pazienti attualmente ricoverati è 3.344, di cui 475 in terapia intensiva, in calo rispetto a ieri (484, -9) ma con 37 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Il numero di pazienti guariti o dimessi raggiunge quota 409.548, +1.646 rispetto a ieri. Attualmente ci sono 52.317 persone positive al Coronavirus in Regione.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+254) di cui +110 a Milano città

(+254) di cui +110 a Brescia (+100)

(+100) Como (+121)

(+121) Monza e Brianza (+63)

(+63) Bergamo (+22)

(+22) Mantova (+162)

(+162) Pavia (+98)

(+98) Varese (+304)

(+304) Lecco (+48)

(+48) Cremona (+15)

(+15) Lodi (+48)

(+48) Sondrio (+70)

