Coppa del Mondo di sci, inarrestabile Bassino: l’azzurra vince anche il secondo Gigante di Kranjska Gora

«La solita immensa Marta», scrive sul suo profilo Twitter ItaliaTeam. Già, perché Marta Bassino non si ferma più. L’azzurra ha vinto il secondo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia. Questa volta piazzandosi davanti alla svizzera Michel Gisin dopo aver finito la prima manche in seconda posizione. Per la cuneese è il quarto successo stagionale e il quinto complessivo in carriera. La detentrice della Coppa del mondo generale, l’italiana Federica Brignone, è invece finita fuori in una curva a sinistra nella seconda manche. Mentre Sofia Goggia è arrivata settima.

Ieri, Marta Bassino aveva conquistato anche l’altro slalom gigante di Coppa del mondo. La 24enne azzurra è la leader della classifica di specialità, davanti a Brignone, e si trova invece quarta posizione in quella generale. La prossima tappa di Coppa del mondo sarà per le azzurre a Crans Montana, in Svizzera, dove sono in programma due discese e un SuperG. «Sto vivendo delle emozioni indescrivibili, non riesco a trattenere le lacrime. È come se non capissi cosa mi sta succedendo. È bellissimo vivere emozioni cosi forti, fatico a tenerle a bada», ha detto Bassino nel dopo gara.

«Sono stati due giorni tosti. Oggi nella prima manche ho accusato un po’ la fatica su una pista tra le più difficili mai affrontate in Coppa. Nella seconda ho tirato fuori tutte le energie rimaste. Quando ho visto la luce verde vicino al mio nome – ha aggiunto Bassino – e la Shiffrin che perdeva nei miei confronti, l’emozione è scoppiata. Vivo il momento più bello della mia carriera, me la godo».

