Coronavirus, in Lombardia aumentano i ricoveri ordinari (+118). I decessi sono 77 in 24 ore

Il bollettino del 26 gennaio

Oggi, 26 gennaio, il bollettino dei dati Coronavirus in Lombardia registra un calo dei ricoveri in terapia intensiva: – 15 unità per un numero complessivo di persone in area critica pari a 392. Per i ricoveri ordinari il monitoraggio registra un dato di 3.530 persone (ieri +3.412), +118 unità. Sono invece +77 le vittime osservate nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle +46 di ieri. Il totale di decessi per Covid su territorio regionale è arrivata a quota 26.789. Segno meno per i nuovi casi: +1.230 a fronte dei +1.484 del precedente bollettino, con una percentuale di positività sui test eseguiti del 5,1%. Sono 24.040 i nuovi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (18.777 ieri), di cui 11.288 molecolari e 12.752 antigenici. Nel monitoraggio delle province, Milano si mostra ancora al primo posto con 367 casi segnalati, di cui 169 a Milano città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+367) di cui +169 a Milano città

(+367) di cui +169 a Milano città Bergamo (+21)

(+21) Brescia (+188)

(+188) Como (+87)

(+87) Cremona (+12)

(+12) Lecco (+59)

(+59) Lodi (+38)

(+38) Mantova (+95)

(+95) Monza e Brianza (+71)

(+71) Pavia (+79)

(+79) Sondrio (+53)

(+53) Varese (+102)

