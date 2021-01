Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora gli ingressi in terapia intensiva: 28 (ieri 18). 77 i decessi

Il bollettino del 29 gennaio

Sono 77 i decessi per Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando le vittime erano state 88. Il totale sale così a 27.016 dall’inizio della pandemia. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 28 e il totale di persone ricoverate in rianimazione sale a 379, in aumento rispetto a ieri (+8). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati +1.900 casi con 34.156 tamponi, in diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati +2.603 ma con 41.677 tamponi. Cala anche il tasso di positività sui tamponi effettuati: oggi è 5,5%, ieri 6,2%. Aumenta invece il numero di persone guarite e dimesse: +2.148, per un totale di 458.254. Sono 3.490 le persone ricoverate con sintomi, 45.645 le persone in isolamento domiciliare e 49.514 le persone attualmente positive al virus in Regione.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+531) di cui +212 a Milano città

(+531) di cui +212 a Brescia (+409)

(+409) Como (+140)

(+140) Monza e Brianza (+169)

(+169) Bergamo (+93)

(+93) Mantova (+103)

(+103) Pavia (+108)

(+108) Varese (+66)

(+66) Lecco (+94)

(+94) Cremona (+46)

(+46) Lodi (+37)

(+37) Sondrio (+50)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

