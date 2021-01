Crisi di governo, oggi a Montecitorio le consultazioni di Fico. Pd, Iv e LeU i primi della lista – La diretta

Dopo l’assegnazione del mandato esplorativo di ieri, 29 gennaio, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico partiranno oggi, 30 gennaio, a Montecitorio alle 16 con il Movimento Cinque Stelle. In rapida successione Fico consulterà Pd, Iv eLeU: in questo modo verificherà l’esistenza di una maggioranza di Governo a partire da quella dell’esecutivo uscente. Entro martedì prossimo sarà suo il compito di cercare di rimettere insieme i cocci creati da questa crisi di Governo che si è conclusa con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Tornare ad una maggioranza Pd, LeU, M5s e Iv è la strada più semplice per portare a un Governo Conte Ter.

Mulé il «governo dei migliori»

Intanto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione al Tg 1, propone la sua ricetta per uscire dalla crisi. Un governo dei migliori che sia «serio e affidabile, e che sappia affrontare l’emergenza del Paese». Si suppone il progetto nasca dall’idea di una maggioranza di centro-destra. Duro l’attacco nei confronti dell’alleanza Pd-M5s: «Dopo aver litigato furiosamente, la maggioranza prova a rimettersi insieme nel nome delle poltrone».

Leggi anche: