Luna Rossa vola in finale, alla Prada Cup finisce 4-0 contro American magic

La barca italiana vince ancora e in appena due giornate conquista le finali della Prada Cup. Nelle acque della Nuova Zelanda, Luna rossa ha dominato ancora una volta contro American Magic, battendo gli americani per 4-0. Il 13 febbraio, sempre ad Auckland, Luna Rossa raggiungerà gli inglesi del team Ineos in una finale al meglio delle 13 regate. L’obiettivo è quello di approdare all’America’s Cupc, in programma dal 6 al 15 marzo, contro i detentori di Team New Zealand.

