Coronavirus, ancora 476 decessi in 24 ore. Calo dei ricoveri e degli ingressi in terapia intensiva

Oggi 3 febbraio sono +13.189 i nuovi casi di Coronavirus in Italia contro i +9.660 di ieri. I casi totali, dall’inizio della pandemia, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, sono 2.583.790. I decessi, invece, oggi sono +476 contro i +499 di ieri per un totale di 89.820 morti. Il numero di attualmente positivi sale a 434.722 (ieri 437.765, -3.043 rispetto a ieri).

Negli ospedali, invece, il numero dei ricoverati è di 20.071 (ieri 20.317, -246) mentre in terapia intensiva vengono segnalate 2.145 persone (ieri 2.214, -69). Il numero di ingressi giornalieri in rianimazione è di 133, ieri 158. In isolamento domiciliare si trovano ancora 412.506 persone (ieri 415.234, -2.728), i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore, invece, sono aumentati di 15.749 unità (ieri 2.043.499, oggi 2.059.248).

Nell’ultima giornata sono stati effettuati +279.307 tamponi (sia molecolari che antigenici) contro i +244.429 di ieri mentre il giorno prima erano stati +142.419. Il totale è di 33.332.881 tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio.

