«L’omosessualità? Come tossicodipendenza e prostituzione, un comportamento a rischio»: il questionario per la vaccinazione della Asl di La Spezia

Per accedere al vaccino contro il Coronavirus, a La Spezia, se sei omosessuale rientri in una delle categorie prioritarie perché considerato un soggetto con comportamenti a rischio. Così come i tossicodipendenti e come i soggetti dediti alla prostituzione. La voce omosessuale è al punto 10 di un questionario cartaceo distribuito dalla Asl 5 spezzina e che, nelle ultime ore, sembra sparito dalla circolazione. Contattato da Open, l’ufficio stampa della struttura ha dichiarato: «Stiamo cercando di capire, noi non ne sappiamo nulla». Sostiene di non aver mai visto il documento in questione: «Abbiamo messo in moto il personale per trovare una risposta a questa cosa, che, se fosse com’è, è un errore».

A segnalare l’esistenza del documento è il consigliere regionale Ferruccio Sansa. «Un caro amico che ha un parente che lavora nelle Rsa mi ha chiamato per raccontarmi di essere andato alla Asl e di aver ricevuto brevi manu il documento in questione», racconta. «Gli ho chiesto allora di scannerizzarlo e di inviarmelo per chiedere eventualmente delle spiegazioni». E poi? «Poi ho chiamato i loro uffici per ben 13 volte. Un’impiegata dell’ufficio igiene mi ha risposto. Le ho chiesto se si fosse accorta di quello che stava accadendo e mi risposto: “In effetti sì, ce ne siamo accorti qui. Ma in realtà non sappiamo chi ci abbia lavorato, perché non se n’è occupata la Asl5 ma un altro ufficio”».

