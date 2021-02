Coronavirus, in Lombardia il tasso di positività sale al 6,6%. In un giorno 54 vittime

Il bollettino del 12 febbraio

Ancora in crescita i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati del bollettino di oggi, 12 febbraio, nella regione si sono registrati +2.526 casi al netto di 38.465 nuovi tamponi elaborati. Dati in crescita rispetto a ieri, quando il numero di nuovi positivi era pari a +2.434 a fronte di +41.935 test. Diminuisce il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore si sono registrati +47 decessi (ieri erano 54), per un totale di 27.699 morti Covid sin dall’inizio della pandemia. Quanto alla situazione ospedaliera, attualmente si registrano 3.583 pazienti ricoverati con sintomatologia nei reparti Covid-19 della regione (+33 rispetto a ieri, quando se ne contavano 3.550). Al contempo, al netto di +19 ingessi nei reparti di terapia intensiva, il numero di pazienti ospedalizzati in condizioni critiche si attesta a 359 (-9, ieri erano 368). Il totale dei guariti è pari a 482.645 persone sin dall’inizio dell’emergenza. Il numero di pazienti attualmente positivi è pari a 48.470 unità, mentre il numero di casi totali registrati nella regione sin dall’inizio dell’emergenza Covid è pari a 555.543 persone. Il tasso di positività a livello regionale è pari a 6,6%, in crescita rispetto a ieri, quando era al 5,8%.



