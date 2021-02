Coronavirus, De Luca: «Ospedali quasi saturi, senza misure stringenti la Campania tornerà arancione» – Il video

«Se il prossimo fine settimana non ci saranno misure nazionali credo che diventerà inevitabile uscire dalla zona gialla». Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta su Facebook, commentando la situazione dei contagi da Coronavirus nel territorio. «Abbiamo visto quello che è successo nei giorni scorsi, soprattutto nei fine settimana», ha proseguito De Luca. «Abbiamo di nuovo le corsie dei nostri ospedali quasi ingolfate e ci stiamo avviando alla saturazione delle terapie intensive con il pericolo delle varianti, delle quali non siamo in grado di capire il livello di diffusione e pericolosità: abbiamo una situazione delicata».

Video: Facebook/vincenzodeluca.it

