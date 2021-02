Parte in Lombardia il portale per i vaccini agli over 80: assalto al via e primi intoppi. Come funziona la prenotazione

Abbiamo provato a registrarci subito dopo le 13, ma siamo stati riportati in coda. Il numero verde preso d’assalto: in un giorno quasi 30 mila chiamate. Per comunicare la volontà di essere vaccinati occorre la tessera sanitaria, l’indirizzo e un numero di telefono. La promessa: entro 48 ore i dettagli sull’appuntamento

Ha retto il primo impatto il portale vaccinazionicovid.servizirl.it destinato ai cittadini over 80 residenti in Lombardia che intendono vaccinarsi contro il Coronavirus. La platea potenziale è di circa 726 mila persone. A pochi minuti dall’avvio del servizio, quasi 50 mila persone erano già in coda per comunicare la volontà di ricevere il vaccino. Open ha provato a usare il portale. Ma arrivati al momento di inserire il codice di verifica di sei cifre ricevuto via sms per verificare il numero di cellulare, siamo stati espulsi dal sistema e riportati in coda, con un’attesa di almeno un’ora. Forse un errore lo abbiamo fatto anche noi. A causa del tempo d’attesa necessario per ricevere via sms il codice di verifica (più di 10 minuti), nel frattempo abbiamo provato a richiederne un altro. Anche questo codice è arrivato dopo oltre 10 minuti, quando però ormai il sistema ci aveva riportato in coda. Il consiglio quindi è di attendere con pazienza che arrivi il codice di verifica, senza fare ulteriori tentativi.

Cosa bisogna fare per prenotare

Il portale serve per fare la prenotazione e raccogliere i dati di contatto del soggetto interessato. Occorre tenere a portata di mano tessera sanitaria, indirizzo e numero di telefono cellulare C’è poi un numero verde già operativo (800.89.45.45) per chiedere ulteriori informazioni, che ieri è stato letteralmente preso d’assalto con quasi 30 mila chiamate.

La volontà di vaccinarsi può essere comunicata anche al proprio medico di famiglia oppure al farmacista, che provvederanno a fare la richiesta tramite il portale. Entro 48 ore si riceverà (almeno sulla carta) un sms o una telefonata con i dettagli sull’appuntamento, che non potranno essere modificati. Data, orario e punto di vaccinazione vengono assegnati dal sistema informatico tenendo conto nei limiti del possibile di un criterio di prossimità territoriale rispetto all’indirizzo del soggetto da vaccinare.

Pfizer o Moderna

I punti di vaccinazione in tutta la Regione, come anticipato da Open, sono 200 e coincidono con ospedali o altre strutture che fanno capo alle Ats. Chi potrà recarsi di persona all’appuntamento riceverà una dose di Pfizer e contestualmente verrà informato sulla data per effettuare il richiamo. Chi invece non può uscire di casa perché costretto a letto riceverà a domicilio una dose di Moderna. In questo caso, la somministrazione verrà effettuata dalle Usca o dal medico di famiglia. L’intera campagna per gli over 80 lombardi, richiamo compreso, dovrebbe concludersi entro metà aprile.

Nelle ultime ore altre 424 mila dosi di vaccino sono state consegnate in tutta Italia dal personale dell’esercito. I numeri della distribuzione dovrebbero continuare a crescere, almeno stando alle parole del vice ministro uscente alla Salute, Pierpaolo Sileri: «Sono attese circa 15 milioni di dosi di vaccini anti-Covid al mese a partire da aprile. Dunque per l’estate dovremmo riuscire a vaccinare tutte le categorie più fragili della popolazione. Le iniziali problematiche di produzione sono state superate per i vaccini Pfizer e Moderna, le fiale stanno arrivando. Già nel mese di marzo avremo più dosi e verranno approvati anche altri vaccini».

