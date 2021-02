Piano vaccini in Lombardia, l’allarme dei sindaci: «Dieci giorni per trovare nuovi spazi o non ce la faremo»

Confermata la partenza per gli over 80 il 18 febbraio. Poi toccherà ai pazienti affetti da multimorbilità, che sono circa 1 milione, e al personale dei servizi essenziali. Oltre agli spazi, l’altro nodo da sciogliere è il coinvolgimento dei medici di famiglia

Per l’assessore regionale alla Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, sarà «la più importante campagna vaccinale della storia». Ma i sindaci dei capoluoghi che oggi hanno partecipato alla presentazione del piano messo a punto dal Pirellone – si comincia il 18 febbraio con gli over 80, mentre dal 15 febbraio sarà attivo il portale vaccinazionicovid.servizirl.it per raccogliere le adesioni e i dati di contatto – chiedono di fare in fretta.

«Nel giro di 10 giorni, anche meno, bisognerà trovare spazi aggiuntivi per fare le vaccinazioni. Perché nel frattempo arriveranno le forniture di Pfizer necessarie per completare la fase dedicata agli over 80, che dovrebbe durare quattro settimane, e procedere con i pazienti affetti da multimorbilità, che sono circa 1 milione. Poi toccherà al personale dei servizi essenziali, a partire probabilmente dalla scuola e dalle forze dell’ordine, con AstraZeneca», spiega a Open Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia, al termine dell’incontro con la Regione.

I punti di vaccinazione individuati finora sono 200. Si tratta soprattutto di ospedali e altre strutture che fanno capo alle Ats, già attrezzate per garantire la catena del freddo. Il vaccino Pfizer deve infatti essere conservato a una temperatura costante di -75 gradi, ma può essere trasferito in un normale frigorifero cinque giorni prima della somministrazione. Se viene lasciato più a lungo o se viene esposto a temperature più alte, diventa inefficace.

Il Pirellone ha deciso di utilizzare il preparato di Pfizer per tutti gli over 80 che potranno recarsi di persona nei punti di vaccinazione. I vaccini prodotti da Moderna verranno usati invece per le persone che necessitano di ricevere il vaccino a domicilio e che sono circa il 10% del totale. In tutto, oltre 700 mila persone. Per le vaccinazioni a domicilio, si farà ricorso alle Usca e ai medici di famiglia, che però hanno già espresso le loro perplessità. La Regione sta incontrando i sindacati e le associazioni di categoria, per tentare di trovare una sintesi.

Ma gli spazi aggiuntivi necessari in questa fase, potranno essere reperiti all’interno della rete normalmente utilizzata per la campagna anti-influenzale? Da Bergamo fanno sapere di sì: «Le Ats dovranno mettersi in contatto con i Comuni per trovare questi spazi, ma crediamo che si tornerà a fare riferimento a quella rete». Il presidente Guerra è più cauto: «La rete non potrà coincidere del tutto con quella usata per la campagna anti-influenzale. Bisognerà fare una scrematura in relazione alle caratteristiche del vaccino anti-Covid e alla necessità di garantire la catena del freddo, anche dal punto di vista della logistica».

Al termine dell’incontro con i primi cittadini dei capoluoghi, cui hanno partecipato anche la Croce rossa italiana e l’Associazione nazionale alpini, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto un appello: «C’è bisogno del sostegno di tutti per centrare un obiettivo che finalmente ci riporti a una vita normale. Una condivisione d’intenti utile e necessaria. Per la mia storia, ma soprattutto per la mia ferma convinzione, ho sempre ritenuto e continuo a ritenere la collaborazione istituzionale un punto di forza per qualsiasi tipo di azione. E davanti a un’impresa così decisiva per il nostro futuro, questa mia convinzione diventa ancora più forte».

