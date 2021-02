Vaccinazioni in Lombardia, ecco la bozza del piano Bertolaso. Domani la presentazione ai sindaci – Il documento

Il piano, ancora in fase di definizione, non è stato accolto bene dal ministero della Salute, che ha ribadito come la campagna vaccinale debba mantenere un carattere nazionale

L’ultimo scontro tra Regione Lombardia e Ministero della Salute si è consumato sul piano vaccinale. Guido Bertolaso, chiamato ancora una volta dalla giunta di Attilio Fontana per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio, ha stilato un piano di marcia che prevede la vaccinazione, entro il mese di giugno, di altri 6,6 milioni di persone – una cifra che si aggiunge alle persone già vaccinate nella Fase 1, per un totale di 10,2 milioni di cittadini.

Il piano dovrebbe entrare a pieno ritmo a partire da metà aprile, e coinvolgere da un minimo di 35 strutture (di cui 9 a Milano, compreso un padiglione dell’Ospedale in Fiera, altra opera di Bertolaso) a un massimo di 63 (di cui 14 a Milano). Il piano verrà discusso domani, 11 febbraio, con i sindaci della Regione, e potrebbe subire ulteriori cambiamenti. Intanto da Roma mostrano le prime resistenze e dal Ministero fanno sapere che non c’è spazio per organizzazioni in autonomia, perché la campagna vaccinale ha carattere nazionale.

Immagine copertina: ANSA/LOMBARDIA NOTIZIE

