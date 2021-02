Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora gli ingressi in terapia intensiva: 30 (ieri 19). Sono 38 i decessi

Il bollettino del 16 febbraio

Regione Lombardia | Bollettino Covid-19

Tornano a crescere i casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati +1.696 nuovi casi a fronte di 29.846 nuovi tamponi. Nella giornata di ieri i nuovi positivi erano 945 al netto di 14.260 test elaborati. Il tasso di positività odierno è pari a 5,7% (ieri era al 6,6%). In aumento anche i decessi. Quest’oggi, 16 febbraio, se ne contano 38, mentre ieri le vittime erano state 35. Complessivamente, sin dall’inizio dell’emergenza, in Lombardia sono state 27.854 le vittime Covid. Continua altresì a crescere la pressione ospedaliera. I pazienti ricoverati attualmente con sintomatologia sono 3.693 (+121, ieri erano 3.572). Sul fronte delle terapie intensive, al netto di 30 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, i pazienti ricoverati in area critica sono attualmente 373 (+7, ieri erano 366). Il numero di casi complessivi registrati nella regione sin dall’inizio dell’emergenza raggiunge quota 565.719.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+400) di cui +160 a Milano città

(+400) di cui +160 a Brescia (+300)

(+300) Varese (+286)

(+286) Como (+182)

(+182) Mantova (+103)

(+103) Bergamo (+90)

(+90) Monza e Brianza (+72)

(+72) Pavia (+72)

(+72) Lecco (+62)

(+62) Cremona (+56)

(+56) Lodi (+22)

(+22) Sondrio (+13)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO BAZZI

