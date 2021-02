Coronavirus, 347 decessi in 24 ore. Aumentano ancora i nuovi contagi (+13.762) e gli ingressi in terapia intensiva (+64)

Il bollettino del 18 febbraio

Oggi 18 febbraio sono +13.762 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i +12.074 di ieri. Il numero di contagi sale a 2.765.412, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Le vittime oggi sono 347, ieri 369 per un totale di 94.887 decessi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi oggi scendono a 384.501 (ieri 388.864, -4.363). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+2.540), Campania (+1.573) ed Emilia-Romagna (+1.565).

La situazione negli ospedali italiani

Negli ospedali, invece, i ricoverati sono 17.963 (ieri 18.274, -311) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 2.045 persone (ieri 2.043, +2). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 177, ieri 113. In isolamento domiciliare si trovano 364.493 persone (ieri 368.547, -4.054) mentre i dimessi e i guariti sono in tutto 2.286.024 (2.268.253, +17.771).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +288.458 tamponi, sia molecolari che antigenici, contro i +294.411 di ieri. Il totale è di 37.204.747 dall’inizio del monitoraggio di cui 33.274.904 molecolari e 3.929.843 antigenici. Il numero di persone testate è di 18.645.837. Il tasso di positività, ovvero il numero di nuovi casi rapportati al numero di test effettuati nelle ultime 24 ore, è salito al 4,8 per cento (ieri era al 4,1).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

