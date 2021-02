Coronavirus, 369 vittime in 24 ore. Diminuiscono i nuovi ricoveri in terapia intensiva: 113 (ieri 154)

Sono 2.043 i pazienti al momento in terapia intensiva in tutta Italia. Il tasso di positività risale al 4.1%, con più di 12 mila nuovi casi

Il bollettino del 17 febbraio

Cresce nuovamente il numero delle vittime positive al Coronavirus in tutta Italia: 369 oggi a fronte delle 336 che erano state registrate dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di ieri e le 258 di due giorni fa. Il computo totale delle vittime da quando è cominciata l’emergenza sanitaria è di 94.540. Soro 12.074 i nuovi casi di contagio registrati per 294.411 nuovi tamponi – ieri erano stati+10.386 e i tamponi 274.019 tamponi. Gli italiani e le italiane attualmente positive in questo momento sono 388.864. La Regione Emilia Romagna «comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare».

La situazione negli ospedali italiani

Sono 113 le persone che hhanno fatto ingresso nelle terapie intensive di tutto il paese nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 154 e due giorni fa 122. I pazienti in totale in questo momento in terapia intensiva sono 2.043. Il numero totale delle persone nei reparti ordinari invece scente a 18.274 – ieri erano 18.463, mentre si trovano in isolamento domiciliare 368.547 persone. Le guarigioni toccano quota 2.251.734 rispetto ai 2.237.290 di 24 ore fa, per un aumento di +14.444. Il totale degli italiani e delle italiane dimesse e guarite dall’inizio della pandemia tocca oggi quota 2.268.253.

Tamponi e tasso di positività

Risale il tasso di positività: dal 3,7% di ieri al 4.1% di oggi (stesso valore che si era registrato due giorni fa.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

