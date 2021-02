Covid, la bozza del piano delle Regioni per il governo: «Coinvolgere anche il Mef nella cabina di regia»

L’obiettivo della proposta è far sì che restrizioni e ristori vadano di pari passo. Alle 19 l’incontro con l’esecutivo

Le Regioni chiedono l’ampliamento della cabina di regia sul Covid ai Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, oltre a quello della Salute. Lo si apprende dalla bozza del documento di proposte che verrà presentato in serata al governo, quando i presidenti incontreranno la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Il vertice è in agenda alle 19. La richiesta della presenza dei due Ministeri è avanzata «al fine di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese», così da rendere «strutturale» l’attivazione dei ristori e/o indennizzi in parallelo all’approvazione di restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus.

«Lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori – si legge nel documento -, deve anche attivare gli indennizzi e salvaguardare le responsabilità, garantendo la contestualità a prescindere da chi adotta il provvedimento». Emerge quindi nella bozza quel che chiedono le Regioni fin dall’inizio, e cioè una maggiore attenzione alle conseguenze economiche immediate delle chiusure. «È necessario inoltre – scrivono – condividere maggiormente i provvedimenti e garantire sempre i risarcimenti, sia nel caso di provvedimenti restrittivi di livello nazionale che regionale. Appare assolutamente necessario – sottolineano – procedere ad un chiarimento sulle competenze statali e regionali al fine di allinearne la tempistica e la relativa efficacia».

La scuola

Nel documento viene citata anche la scuola: «Sarebbe necessario – scrive la Conferenza delle Regioni – qualificare l’attività scolastica (al pari delle altre attività) con un’apposita numerazione di rischio» e «implementare le forme di congedo parentale, nonché prevedere ulteriori risorse economiche a sostegno dei genitori nel caso di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per aggravamento della situazione epidemiologica».

