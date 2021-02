Covid, oggi alle 19 il vertice Governo-Regioni sul nuovo Dpcm. Al centro il nodo degli spostamenti

Un incontro in videoconferenza per tracciare insieme i confini del nuovo Dpcm. Alle 19 di oggi, 21 febbraio, è previsto un incontro tra il governo e le regioni per valutare le nuove misure anti-Covid. L’esecutivo, a quanto si apprende, dovrebbe essere rappresentato dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Uno dei nodi più importanti della riunione – e che è stato discusso anche ieri tra i presidenti dei territori – sarà il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni, un decreto che dovrebbe scadere il 25 febbraio.

Il premier Mario Draghi riunirà il Consiglio dei ministri domani, così da decidere per il nuovo Dpcm. Dalle prime indiscrezioni è emerso che verrà allungato il divieto di spostamento tra regioni, anche tra quelle in zona gialla. L’orario della riunione è fissato per le 9.30. Questo sarà il primo Dpcm per contrastare il Covid deciso nell’era Draghi. Secondo le prime indiscrezioni sembra che la proposta di portare tutta l’Italia in zona arancione sia stata bocciata.

Nell’incontro della Conferenza delle Regioni di ieri, 20 febbraio, i presidenti hanno discusso della mobilità tra territori e del nodo vaccini: la campagna resta ancora ostaggio dei ritardi delle case farmaceutiche e, come affermato dal presidente della Conferenza Stefano Bonaccini, le Regioni si sono messe a disposizione del governo per produrre in loco le dosi necessarie, coinvolgendo le aziende disponibili.

