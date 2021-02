Il raptus al quiz tv in Islanda, l’avversario azzecca la risposta: il concorrente fa a pezzi lo studio – Il video

La tensione di una grande sfida, sfogata distruggendo lo studio tv. In Islanda un concorrente del quiz di cultura generale Gettu betur, in onda dal 1986 sul canale Ruv, si è infuriato durante la manche finale dello show nel momento in cui un suo avversario ha dato una risposta corretta. Quando lo sfidante ha risposto correttamente, il concorrente ha rovesciato il suo leggio e gettato in aria il suo bicchiere di acqua insieme a quello del compagno di squadra. A quel punto i conduttori hanno cercato di farlo calmare, ma il ragazzo ha continuato sfogare la sua frustrazione nel dietro le quinte. Il programma è molto noto in Islanda, tanto che esiste un gioco da tavolo di largo successo. Nello show, alcune squadre composte da tre studenti universitari o delle superiori si sfidano su temi di cultura generale per vincere un premio.

Video: Twitter/@Bobby_Seagull

