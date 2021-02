Scissione M5s, nasce il gruppo dei ribelli alla Camera: chi sono i 12 deputati in fuga dal Movimento

Dopo tante evocazioni, è nato alla Camera dei Deputati il nuovo gruppo formato dai dissidenti del Movimento 5 Stelle, che confluirà nel Misto . Si chiama L’Alternativa c’è, ed è composta da 12 deputati, ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri nelle prossime ore. La richiesta dovrebbe essere comunicata dai deputati al termine dell’esame del Milleproroghe. Questi i nomi:

Massimo Baroni

Pino Cabras

Andrea Colletti

Emanuela Corda

Paolo Giuliodori

Alvise Maniero

Maria Laura Paxia

Francesco Sapia

Arianna Spessotto

Rosa Alba Testamento

Raffaele Trano

Paolo Romano

Andrea Vallascas

La volontà di formare un nuovo gruppo è nata a seguito della fiducia al governo di Mario Draghi, che ha creato tensioni all’interno del Movimento. Dopo il voto su Rousseau, che ha decretato la linea dell’ormai partito, ci sono state espulsioni nei confronti di chi ha votato contro nonostante l’esito. Alcuni dei dissidenti, come l’ex ministra Barbara Lezzi, hanno annunciato di voler far ricorso per essere riammessi. L’iscritto Alessandro Di Battista è uscito dal Movimento e altri, come i dodici nomi sopraelencati, stanno confluendo nella nuova coalizione.

Jessica Costanzo (ex M5s): «Non possiamo morire e non fare nulla»

«Se è vero che vogliamo formare un gruppo alla Camera che potrebbe chiamarsi ‘Alternativa’? È in fase di avvio, bisogna programmare e strutturarsi. Non possiamo morire e non fare nulla, c’è da fare opposizione». A parlare a Un Giorno da Pecora è l’ex deputata del M5S Jessica Costanzo. È stata espulsa dal gruppo parlamentare ma per ora è ancora tra gli iscritti. Sarebbe disposta anche dimettersi dal Movimento? «Se i cittadini e se la base lo reputassero, anche con un voto su Rousseau, sarei disposta a dimettermi».

