M5s, anche Dessì lascia: «Questo Movimento non è più casa mia. Provo tristezza e tanta rabbia»

Il senatore Emanuele Dessì ha annunciato sui social che lascerà il Movimento 5 stelle. «Esco dal M5s con un enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia», spiega il senatore. E continua: «Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d’accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l’assenza il giorno del voto, dare un’ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso. Forse un giorno ci ritroveremo, oggi però devo andare via».

Il nome di Dessì, fino a questo momento, era stato legato a una serie di polemiche interne. Il collegio dei probiviri aveva anche avviato un’indagine su di lui per fare verifiche su alcuni episodi, dall’affitto pagato in un’abitazione popolare a un video con l’ex pugile Domenico Spada. Dessì si è laureato in Scienze Politiche pochi giorni fa, con una tesi sulla piattaforma Rousseau. Voto: 109 su 110.

Il M5s tra espulsioni e malumori

Lo scorso novembre il disegnatore Emilio Giannelli immaginava un Di Maio pensoso, con l’aria imbronciata e i gomiti piantati sulla scrivania. «Da Movimento cinque stelle a partito quattro gatti», recitava la sua vignetta. La decisione di votare la fiducia a Draghi ha causato negli scorsi giorni l’uscita di Alessandro Di Battista, a cui si aggiunge l’espulsione di 21 deputati e 15 senatori del Movimento 5 Stelle. Alcuni dei quali hanno anche creato un nuovo gruppo in Parlamento. E non tutti tra quelli che sono rimasti sono esattamente soddisfatti della linea scelta.

Oggi Di Maio ha spiegato in un’intervista a la Repubblica che il Movimento 5 Stelle è una forza «moderata e liberale». Un commento che ha sollevato le critiche di Massimo Bugani, capogruppo del M5s a Roma: «Gianroberto Casaleggio in piazza ci fece scandire il nome di Berlinguer, non quello di Luigi De Mita. Quindici anni di battaglie per diventare una costola di Berlusconi?».

Foto di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI | Emanuele Dessì

Leggi anche: