Coronavirus, via libera negli Usa al vaccino monodose di Johnson&Johnson. Lockdown in Nuova Zelanda per un focolaio fuori controllo

Approvato l’uso in emergenza del vaccino monodose di Johnson&Johnson. Attese negli Stati Uniti entro giugno 100 milioni di dosi. Il governo in Nuova Zelanda ha disposto il lockdown per 1,7 milioni di persone dopo la scoperta di un focolaio partito dall’aeroporto di Auckland

USA

ANSA | La sede centrale della casa farmaceutica Johnson&Johnson

Via libera al terzo vaccino anti Covid

La Fda, l’agenzia del farmaco americana, ha autorizzato l’uso in emergenza del vaccino anti Covid prodotto da Johnson&Johnson, portando così a tre quelli a disposizione negli Stati Uniti con il vaccino di Pfizer e Moderna. Il via libera della Fda è l’ultimo passaggio formale necessario per la distribuzione del nuovo vaccino, dopo che un gruppo di esperti indipendenti aveva approvato all’unanimità l’uso del vaccino di Johnson&Johnson che ha dimostrato finora un’efficacia del 72%. La casa farmaceutica si è impegnata a fornire agli Stati Uniti 100 milioni di dosi entro giugno, che si andranno ad aggiungere ai 600 milioni di dosi previste entro luglio da Pfizer e Moderna.

NUOVA ZELANDA

EPA/MARTIN HUNTER | La premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern

La Fda autorizza l’uso del Remdesivir

Dopo la scoperta di un possibile focolaio tra i dipendenti dell’aeroporto di Auckland, il governo della Nuova Zelanda ha deciso di imporre il lockdown sulla città più grande del Paese almeno per i prossimi sette giorni. L’annuncio è arrivato ieri sera dalla premier Jacinda Ardern che ha disposto la chiusura di buona parte delle attività per circa 1,7 milioni di residenti ad Auckland. Il primo caso del possibile focolaio è emerso nei primi giorni di febbraio, quando è risultato positivo un dipendente dell’aeroporto di Auckland e alcuni suoi parenti. Ne era seguito un blocco di tre giorni a partire dal 14 febbraio, durante il quale sono state testate più di 100 mila persone. L’indagine ha fatto emergere 12 persone positive, compresi alcuni studenti di una scuola superiore e i loro famigliari. Ma il tracciamento non sarebbe stato esaustivo, al punto da convincere il governo a decidere per il lockdown totale: «Se non siamo in grado di collegare immediatamente un caso da persona a persona – ha detto la premier Ardern – cioè quello che chiamiamo un collegamento epidemiologico, questo è un problema importante e sui dobbiamo agire».

