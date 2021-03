I numeri in chiaro, Sebastiani: «Ingressi in terapia intensiva in aumento in tutte le Regioni, esclusa la Sicilia» – Il video

Stando all’ultimo bollettino gli ingressi in terapia intensiva in Italia in 24 ore sono stati 214. Il 28 febbraio erano 131, il 21 febbraio 125. Da questo punto di vista, spiega il professor Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, il tasso di crescita in Italia è piuttosto omogeneo. «Oggi soltanto una Regione ha la curva della terapia intensiva in discesa: non è la Sardegna, attualmente bianca, ma la Sicilia».

Il quadro complessivo che fa Sebastiani non è roseo. «Siamo tornati a un anno fa. La situazione è grave – Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna – la crescita è esponenziale. Per fortuna nelle prime due la crescita sta frenando, mentre nell’Emilia Romagna la crescita è esponenziale, con tempo di raddoppio di sette giorni. La causa scatenante è stata la scuola, però chiaramente combinata con la presenza di queste varianti del virus, in particolare quella “inglese“».

«Bene chiudere quando si supera la soglia di 250 contagi su 100 mila casi. Ma serve stabilire un limite minimo di tamponi»

Anche il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha invocato misure restrittive più dure, proponendo di far scattare automaticamente la zona rossa nei territori in cui si superano i 250 contagi per 100 mila abitanti, la stessa soglia in base alla quale le Regioni possono decidere – secondo le regole attuali – di chiudere le scuole. Per Sebastiani bisognerebbe però tenere conto anche del numero di tamponi che vengono fatti, inserendo una soglia minima. «In questo modo si stimola la Regione, la Provincia o il Comune a testare, che è fondamentale in questa situazione – aggiunge -. Altrimenti, se una Regione testa di meno o utilizza soltanto i test rapidi, è ovvio che ha probabilità minori di superare quella soglia».

