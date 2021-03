Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Reynor e Terenas

L’ultima settimana è stata parecchio importante per Twitch Italia. Il 7 marzo la ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone ha aperto il suo canale Twitch. È il primo esponente del governo a farlo. Ma non solo. Per tutta la settimana dal canale Amazon It è andato in scena un pre Festival di Sanremo in streaming con Hell Raton e Kurolily. Twitch sta diventando una piattaforma sempre più interessante, anche per i contenuti che sono abituati a girare sui media tradizionali. E noi continuiamo a proseguire per questa strada.

Per il terzo episodio di Open Talk abbiamo intervistato Riccardo “Reynor” Romiti e Lapo “Terenas” Raspanti. Reynor è appena diventato campione mondiale di Starcraft II, uno videogame in cui, da sempre, hanno vinto solo atleti sudcoreani. Reynor ha 18 anni, vive a Greve in Chianti, nella provincia di Firenze e gioca a Starcraft II da quando aveva le mani troppo piccole per coprire tutta la tastiera. La sua vittoria è un punto di svolta per il panorama esport italiano, tanto che nella sua prima live la ministra Dadone ha intervistato proprio Reynor e gli ha promesso che gli «esport verranno riconosciuti come sport tradizionali».

