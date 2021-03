Thailandia, il premier non gradisce la domanda e spruzza il disinfettante sui giornalisti – Il video

Alla domanda sulla riorganizzazione del prossimo gabinetto di governo, il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha abbandona la conferenza stampa e spruzza del disinfettante spray sui giornalisti presenti. È accaduto a Bangkok, dopo che i cronisti avevano iniziato a domandare al premier le intenzioni per risolvere la crisi politica che sta investendo da mesi la Thailandia. «Non chiedetemelo», ha detto Chan-ocha, prima di abbandonare la sala e disinfettare i giornalisti. Salito al potere dopo il golpe del 2014 che ancora sta provocando tensioni interne e rivolte, il premier thailandese non è nuovo a comportamenti del genere. Nel 2017, per esempio, parlò davanti a un gruppo di giornalisti, accarezzando l’orecchio a uno dei presenti e lanciando una buccia di banana agli operatori.

Video: Twitter/@SaksithCNA

