«Non cerco l’unanimità, ma la verità»: così Letta ha annunciato la candidatura a segretario del Pd – Il video

«Lunedì scorso non avrei pensato che sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito democratico». Enrico Letta esordisce così in un videomessaggio pubblicato sul suo account Twitter, con cui annuncia la propria candidatura a segretario del Pd. L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato come «il partito che ho contribuito a fondare» stia vivendo serie difficoltà e come il suo ritorno sia motivato dalla «passione per la politica e per i valori democratici. Ringrazio Zingaretti», ha quindi aggiunto Letta, «al quale mi legano una profonda amicizia e una grande sintonia». «Parlerò domenica all’Assemblea, credo nella forza e nel valore della parola. Chiedo a tutti di votare sulla base delle mie parole. Non cerco l’unanimità, ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi. Aprirò sulla base di quelle parole un dibattito in tutti i circoli. Chiedo alle democratiche e ai democratici di discutere», è l’appello del candidato alla segreteria dem, «Poi faremo la sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti: a domenica».

Video: Tiwtter/@EnricoLetta

