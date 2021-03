Coronavirus, in Lombardia 66 morti. Sono 54 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 13 marzo

Sono in totale 29.159 in Lombardia le vittime positive al Coronavirus da quando è cominciata l’emergenza sanitaria: +66 in 24 ore mentre ieri le vittime erano state 89 e due giorni fa 81). Diminuisce l’incremento da ieri di nuovi casi di contagio da Covid-19 – +5.809, mentre 24 ore fa erano stati +6.262 e due giorni prima +5.849. Le persone ospedalizzate nei reparti ordinari della regione sono al momento 6.068, +159 rispetto a ieri. Ci sono 694 persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva – ieri erano 667 sono in terapia intensiva, con 54 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 39). Dall’inizio dell’emergenza sono guarite 539.052 in Lombardia. Sono ora in isolamento domiciliare 87.731. Ci sono 94.493 persone attualmente positive. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 59.378, in linea con i numeri di questi giorni.

In copertina ANSA | Interventi e sanzioni dei carabinieri a Milano per feste clandestine in abitazione e assembramenti per strada, 13 marzo 2021.

Leggi anche: